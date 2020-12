Nielegalna linia produkcyjna i 5 kg narkotyków Data publikacji 10.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Żyrardowscy policjanci zatrzymali 2 osoby i zabezpieczyli blisko 5 kilogramów substancji odurzających. Mundurowi dotarli także do nielegalnej linii produkcyjnej. Zatrzymanym za popełnione przestępstwo grozi kara od 3 lat pozbawienia wolności

Do zatrzymania osób doszło w sobotę (5.12.2020 r.) na terenie gminy Wiskitki. Policjanci z Wydziału Kryminalnego mieli podejrzenia, że na terenie posesji, na której doszło do zatrzymania osób, może znajdować się nielegalna linia produkcyjna niedozwolonych substancji odurzających. Przypuszczenia funkcjonariuszy się potwierdziły. Mundurowi przeszukali pomieszczenia, w których natrafili na urządzenia służące do wytwarzania substancji psychotropowych. Następnie znaleźli i zabezpieczyli blisko 5 kg nielegalnych substancji.

Osobom zatrzymanym przedstawiono zarzuty produkcji niedozwolonych substancji. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Za popełnione przestępstwo grozi im kara od 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP zs. w Radomiu / kp)