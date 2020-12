Policjanci uratowali psa prawdopodobnie potrąconego przez samochód Data publikacji 10.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant rozpoczynający służbę patrolową nigdy nie może do końca być pewien, co tym razem w jej trakcie się wydarzy. Niecodzienną interwencję przeprowadzili górowscy policjanci. Otrzymali informację o prawdopodobnie potrąconym psie, który potrzebuje pomocy. Okazało się, że jest on ranny. Szybkie dostarczenie zwierzęcia do weterynarza i udzielona pomoc medyczna, pozwoliły na uratowanie czworonogowi życia.

Do zdarzenia doszło w miniony wtorek, 8.12.br.,w godzinach popołudniowych. Dyżurny górowskiej komendy otrzymał zgłoszenie telefoniczne od mieszkanki Góry o psie potrąconym przez samochód. Z informacji uzyskanej od kobiety wynikało, że zwierzę jest ranne w łapę i krwawi. Kobieta poprosiła o pomoc w schwytaniu przestraszonego zwierzęcia.

Policjanci nie wahali się ani chwili i pojechali we wskazane miejsce gdzie zastali zgłaszającą. Górowianka wskazała miejsce przebywania zwierzaka. Niestety ranny pies był bardzo wystraszony nie chciał dać się złapać. Wielokrotnie uciekał policjantom, aż wbiegł do pustostanu. Na szczęście jednym z interweniujących funkcjonariuszy był przewodnik psa służbowego, który sposobem złapał ranne zwierzę. Policjant otulił psa ręcznikiem, aby nie uległ dalszemu wychłodzeniu. Psiak był bardzo wystraszony i krwawił. Policjanci wiedzieli, że w przypadku rannego zwierzęcia liczy się każda sekunda, dlatego natychmiast przewieźli go do lecznicy, gdzie otrzymał niezbędną pomoc.

(KWP we Wrocławiu / mw)