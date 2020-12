Opolski Rekrut o służbie dzielnicowego

Lubisz pomagać innym, chcesz być blisko ludzkich spraw i mieć na nie realny wpływ? Zostań dzielnicowym. To tam znajdziesz pełen przekrój policyjnej pracy. Nauczysz się jak wypełniać dokumentację służbową, prowadzić czynności procesowe i zobaczysz co to patrol.