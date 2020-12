Policjanci zabezpieczyli ponad 3,5 kg narkotyków Data publikacji 10.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zatrzymali 3 osoby związane z przestępczym procederem wytwarzania narkotyków, posiadania znacznej ilości, a także późniejszym ich obrotem. Dodatkowo zabezpieczono ponad 3,5 kg środków odurzających. Czarnorynkową wartość substancji wyceniono na blisko 80 tysięcy złotych.

Dobrze wykonana praca policjantów pionu kryminalnego pozwoliła wytypować miejsca oraz osoby, które nie tylko mogły posiadać znaczne ilości narkotyków, ale także zajmować się wprowadzaniem ich na czarny rynek. 24 listopada w ramach realizacji sprawy funkcjonariusze zatrzymali 4 osoby. W jednym z mieszkań zostało zabezpieczone 3,5 kilograma amfetaminy, 10 tabletek ekstazy oraz blisko 120 gramów marihuany. Osoby, które brały udział w przestępczym procederze to trzej mieszkańcy Piły w wieku od 31 do 33 lat.

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił ustalić, że 31-letni mężczyzna wprowadził do obrotu znaczną ilość narkotyków w postaci ponad 10 kilogramów amfetaminy, za co grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Nabywcą jej był z kolei 33-latek, u którego zabezpieczono ponad 3,5 kg różnych substancji. Usłyszał on trzy zarzuty dotyczące posiadania substancji psychotropowej, wytwarzania narkotyków w postaci marihuany, a także wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających, które ostatecznie trafiły w ręce ostatniego z zatrzymanych mężczyzn. 32-letni mieszkaniec Piły odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W związku z prowadzonym postępowaniem Sąd Rejonowy w Pile zadecydował o tymczasowym aresztowaniu jednego ze sprawców na okres trzech miesięcy. Pozostali mężczyźni zostali objęci policyjnym dozorem i zakazem opuszczania kraju.

(KWP w Poznaniu / kp)