Wyjaśniona sprawa kradzieży sprzętu ze szpitala leczącego pacjentów na COVID-19 Data publikacji 11.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Żmudna, ale jak się okazało skuteczna, praca kryminalnych z Drezdenka doprowadziła do zatrzymania i przedstawienia zarzutów mężczyznom odpowiedzialnych za bulwersującą kradzież sprzętu spod szpitala leczącego pacjentów zakażonych koronawirusem. Dwoje zatrzymanych usłyszało zarzuty dotyczące kradzieży, trzeci odpowie za paserstwo i posiadanie narkotyków. Bardzo istotny jest również fakt, że policjanci w całości odzyskali sprzęt, który już niebawem będzie mógł ponownie być wykorzystywany w szpitalu do obsługi pacjentów cierpiących na COVID-19.

Pod koniec października br. miała miejsce bulwersująca kradzież spod szpitala w Drezdenku, który zaangażowany jest w leczenie pacjentów z koronawirusem. W nocy sprawcy dokonali kradzieży ze specjalnie ustawionego namiotu dwóch nagrzewnic i halogenu oświetlającego. Sprzęt był wykorzystywany przez pracowników szpitala do obsługi pacjentów z COVID-19. Mimo to sprawcy nie mieli żadnych skrupułów i zabrali urządzenia, których wartość, to kilka tysięcy złotych. Jednak w tym przypadku nie wartość była najważniejsza, a cel, do jakiego urządzenia były przeznaczone. Sprawa budziła wiele emocji, dlatego o kradzieży informowały media w całym kraju. Już od zgłoszenia kradzieżą zajęli się kryminalni z Drezdenka. Przed nimi stało wyjątkowe trudne zadanie, bo w sprawie nie było właściwie żadnych istotnych „punktów zaczepienia”. Niemniej jednak policjanci na miejscu zdarzenia wykonali wiele czynności procesowych, które finalnie przyczyniły się do wyjaśnienia kradzieży. Śledczy między innymi przesłuchali świadków, wykonali oględziny i zabezpieczyli monitoring. Zebrany materiał dowodowy przez kolejne dni był wnikliwie analizowany przez policjantów z Drezdenka, którzy nawiązali również współpracę z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie Wielkopolskim. Ogrom pracy, jaką funkcjonariusze wykonali miał na celu nie tylko dotarcie do osób odpowiedzialnych ze kradzież, ale również odzyskanie sprzętu. Już na początku grudnia kryminalni z Drezdenka wytypowali dwóch mężczyzn łączonych z kradzieżą spod szpitala. Chodziło o 34-latka z powiatu zielonogórskiego i 26-latka mieszkańca województwa dolnośląskiego. Dowody, jakie zebrano, pozwoliły na ich zatrzymanie.

W środę (9.12.2020 r.) obaj podejrzewani byli już w rękach policjantów. Tego samego dnia kryminalni zatrzymali również 31-pasera, u którego zabezpieczono nagrzewnice, halogen oświetleniowy i narkotyki. Cała trójka została przewieziona do Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich. Następnego dnia usłyszeli zarzuty. Te dotyczą kradzieży w przypadku 34 i 26-latka. Trzeci z zatrzymanych usłyszał zarzuty dotyczący paserstwa i posiadania narkotyków. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. Odzyskany sprzęt już niebawem zostanie przekazany właścicielom.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)