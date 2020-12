Policjanci pomogli niewidomemu mężczyźnie

Do niecodziennej sytuacji doszło wczoraj, w okolicy ronda na ulicy Sandomierskiej w Nisku. 63-latek skontaktował się z dyżurnym i poprosił go o pomoc. Mężczyzna poinformował, że jest osobą niewidomą i kiedy po zrobieniu zakupów wyszedł ze sklepu, stracił orientację w terenie i się zgubił. Policjanci odnaleźli mężczyznę i pomogli mu bezpiecznie dotrzeć do domu.