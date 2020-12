Ostrołęcki policjant w czasie wolnym od służby odnalazł skradzioną ciężarówkę Data publikacji 11.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj O tym, że policjantem jest się całą dobę, świadczy zachowanie ostrołęckiego policjanta, który w czasie wolnym od służby wracając z Warszawy, odnalazł skradziony samochód ciężarowy. Pojazd znajdował się 100 km od Ostrołęki i został odzyskany zaledwie kilka godzin po kradzieży. Do sprawy został zatrzymany 27-letni mężczyzna. Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Spostrzegawczość i czujność - to elementy, które powinny cechować każdego policjanta. Ponadto w policyjnej służbie bardzo ważny jest szybki przepływ informacji między funkcjonariuszami. Tak też było w przypadku zgłoszonej dyżurnemu ostrołęckich policjantów kradzieży ciężarowego iveco.

Całe zdarzenie miało miejsce w nocy, zgłaszający mężczyzna powiedział, że z terenu jego ogrodzonej posesji został skradziony samochód ciężarowy marki Iveco. Właściciel wartość pojazdu oszacował na blisko 200 tys. zł. Na miejsce pojechali policjanci, którzy potwierdzili zgłoszenie i od tego czasu rozpoczęły się poszukiwania skradzionego samochodu oraz sprawcy.

Informacja o zdarzeniu wraz ze zdjęciem skradzionego pojazdu trafiła do wszystkich patroli na terenie zarówno Ostrołęki, jak i powiatu. Wiadomość o kradzieży pojazdu dotarła też do będącego w tym dniu na wolnym policjanta z ostrołęckiego zespołu do spraw wykroczeń oraz postępowań administracyjnych, który tego dnia wracał prywatnym samochodem z Warszawy.

W pewnym momencie przejeżdżając w okolicach Zegrza, zauważył pojazd podobny do tego, który został skradziony. Auto stało na parkingu oddalonym o kilkadziesiąt metrów od głównej drogi. Funkcjonariusz po zbliżeniu się do auta miał już pewność, że ma do czynienia ze skradzionym pojazdem i o wszystkim poinformował dyżurnego Policji. Natomiast do czasu przyjazdu patrolu sam pozostał na miejscu i obserwował ciężarówkę.

W wyniku sprawnie przeprowadzonych działań przez policjantów z ostrołęckiego wydziału kryminalnego w trakcie wsiadania do skradzionego iveco został zatrzymany 27-letni mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego. Następnie mężczyzna został przewieziony do policyjnego aresztu.

Zebrany przez policjantów i prokuraturę w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu kradzieży. Sąd wobec mężczyzny zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Pojazd został już przekazany zadowolonemu z obrotu sprawy właścicielowi. To kolejne działania ostrołęckich funkcjonariuszy, kiedy to właściciele odzyskują skradzione mienie, a sprawcy nie unikają odpowiedzialności karnej.

Ostrołęcki funkcjonariusz swoim działaniem po raz kolejny udowodnił, że policjantem nie jest się tylko w godzinach służby.

(KWP w Radomiu/js)