Jesteśmy po to by pomagać. Inicjatywa opoczyńskiego dzielnicowego godna naśladowania. Data publikacji 11.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z opoczyńskiej policji zainicjowali akcję przekazania czujników dymu i czadu rodzinom, które najbardziej tego potrzebują. Wspólnie z przedstawicielami opoczyńskiej straży pożarnej w ścisłym porozumieniu z sołtysami Kruszewca, Bielowic, Ostrowa, Modrzewia, wręczyli te potrzebne urządzenia pięciu rodzinom. Ale nie mówimy ostatniego słowa. Chcemy dalej w ten sposób pomagać naszym mieszkańcom, bo bezpieczeństwo nie ma ceny i statusu społecznego.

Policjanci to ludzie, którzy przede wszystkim dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Od kontroli drogowych i ostudzania zapędów piratów drogowych, poprzez poszukiwania groźnych przestępców do bardzo delikatnych spraw związanych z sytuacjami rodzinnymi, domowymi. To bardzo szeroki zakres codziennej rzeczywistości każdego policjanta.

Każda sytuacja, w której udaje się komuś pomóc, jest dla każdego funkcjonariusza satysfakcją z dobrze wykonanego zadania.

Bardzo ważną rolę w kontakcie ze społeczeństwem pełni dzielnicowy, przez wielu nazywany „policjantem pierwszego kontaktu”. I to bardzo trafne określenie, bowiem to właśnie ci policjanci, często jako pierwsi dowiadują się o nurtujących mieszkańców problemach. Wielokrotnie udowodnili, że niesienie pomocy innym jest dla nich celem nadrzędnym.

Oczywiście, bez pomocy instytucji, ich życzliwości i zrozumieniu nie udałoby się wielu spraw załatwić pozytywnie. Tak też było w przypadku pomysłu obdarowania rodzin czujnikami dymu i czadu. Okres świąteczny to doskonały czas na prezenty. Najlepiej kiedy są to upominki, które posłużą nam przez lata i przede wszystkim wpłyną na poprawę bezpieczeństwa. Tak narodził się pomysł wyposażenia rodzin w czujniki czadu i dymu. Dzielnicowy asp. Tomasz Wijata w porozumieniu z Panią Lucyną Wąsik- sołtysem Kruszewca, Prezesem OSP w Kruszewcu Panem Markiem Dąbrowskim rozpoczęli przygotowania do przeprowadzenia akcji. Pomysł był na tyle interesujący, że dołączył do niego kolejny dzielnicowy st. sierż. Piotr Rudzki, który także w swoim rejonie służbowym w tym zakresie rozpoczął współpracę z sołtysami oraz Państwową Strażą Pożarną w Opocznie. W ten sposób, dzięki zaangażowaniu policjantów we współpracy z osobami, bez których nie udałoby się przeprowadzić wydarzenia, kilka rodzin otrzymało czujniki dymu i czadu.

Wszystkie osoby, które brały udział w akcji, na co dzień na różnych płaszczyznach działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, swoich małych ojczyzn. Strażacy OSP, sołtysi, współpracują tym zakresie z policjantami. Jak się okazuje to owocna współpraca, która przynosi same wymierne korzyści- najważniejszą z nich jest bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w nasze działania. Bez Państwa pomocy nasza akacja nie mogłaby się odbyć.

(KWP w Łodzi/js)