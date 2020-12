Niebezpieczne wyprzedzanie w kamerze nieoznakowanego radiowozu Data publikacji 11.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z podlaskiej grupy Speed zatrzymali do kontroli tira, którego kierowca, jadąc krajową "ósemką" niebezpiecznie wyprzedzał kilka pojazdów. Do zdarzenia doszło w Skindzierzu położonym na trasie między Białymstokiem a Augustowem. Kierowca mercedesa został ukarany wysokim mandatem, a jego konto wzbogaciło się o 20 punktów karnych.

Policjanci z podlaskiej grupy Speed zatrzymali do kontroli tira, którego kierowca, jadąc krajową "ósemką" niebezpiecznie wyprzedzał kilka pojazdów. Do zdarzenia doszło w niedzielę przed 13 na trasie między Białymstokiem a Augustowem. Kierowca mercedesa, przejeżdżając przez Skindzierz, zdecydował się na manewr wyprzedzania, kilku pojazdów lekceważąc jednocześnie obowiązujące przepisy ruchu drogowego: niestosowanie się do znaku P4 - "podwójna linia ciągła", zakaz wyprzedzania na skrzyżowaniu oraz zakaz wyprzedzania na przejściu dla pieszych. Za swój skrajnie niebezpieczny manewr, 61-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego został ukarany mandatem w wysokości tysiąca złotych, a jego konto wzbogaciło się o dwadzieścia punktów karnych.

Nieprawidłowe wyprzedzanie, to jedna z częstych przyczyn wypadków drogowych. Jest to manewr, który może być szczególnie niebezpieczny, ponieważ wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy z ryzyka i bagatelizuje przepisy. Dlatego policjanci szczególnie uważnie przyglądają się kierowcom, którzy wyprzedzają w nieprawidłowy sposób i powodują zagrożenie na drodze.

(KWP w Białymstoku / kp)

