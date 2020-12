W takich sytuacjach liczy się każda minuta Data publikacji 11.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z oddziału prewencji pilnie interweniowali w jednym z mieszkań na łódzkich Bałutach, gdzie kobieta usiłowała popełnić samobójstwo. Gdy kobieta zasłabła policjant natychmiast wziął ją na ręce i w asyście ratowników szybko doniósł do karetki. Trafiła do szpitala. Mamy nadzieję, że szybko wróci do zdrowia.

Policjanci z Oddziału Prewencji pilnie interweniowali wczoraj, 10 grudnia br., przed południem, w jednym z mieszkań na łódzkich Bałutach. Ze zgłoszenia wynikało, że doszło tam do próby samobójczej przez zażycie silnych środków farmakologicznych. Przed przybyciem Policji rodzinie udało się dobudzić kobietę ale była bardzo mało kontaktowa. Do czasu przyjazdu karetki funkcjonariusze starali się utrzymać ją w stanie przytomności cały czas z nią rozmawiając. W trakcie doprowadzania do ambulansu zasłabła. Policjant natychmiast wziął kobietę na ręce i w asyście ratowników szybko doniósł do karetki. Trafiła do szpitala. Mamy nadzieję, że szybko wróci do zdrowia.

(KWP w Łodzi/ mw)