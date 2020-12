Do akcji „Nakręć się na pomaganie” włączył się Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie Data publikacji 11.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejna akcja „Nakręć się na pomaganie” nabiera tempa. Ilość nakrętek dla Marcela systematycznie rośnie. Mieszkańcy Pisza bardzo chętnie wrzucają plastikowe korki do pojemnika w kształcie serca znajdującego się przed piską komendą. Do akcji przyłączył się także Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. Nadinsp. Tomasz Klimek przywiózł nakrętki i wrzucił je do serca pomagając w ten sposób zbierać środki na rehabilitację chłopca.

Dzielnicowy z Białej Piskiej asp. Adam Trzonkowski na dobre rozkręcił już V edycję zbiórki nakrętek pod hasłem „Nakręć się na pomaganie”. Do tej pory we wszystkich zbiórkach zebrał już blisko 35 ton nakrętek. Tym razem, z myślą o 3-letnim Marcelu, udało się już nazbierać ponad 4 tony plastikowych korków i to w zaledwie trzy miesiące. Zbiórka wciąż trwa.

Do akcji włączają się różne osoby i podmioty. Wielu mieszkańców wrzuca plastikowe korki do pojemnika w kształcie serca znajdującego się przed Komendą Powiatową Policji w Piszu. Włączył się do niej także Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek, który odwiedzając w czwartek (10.12.2020) Komendę Powiatową Policji w Piszu, nie zapomniał o zbiórce nakrętek i przywiózł je ze sobą. Z dużą przyjemnością wrzucił je do pojemnika w kształcie serca.

Szef warmińsko-mazurskich policjantów wyraził słowa uznania dla asp. Adama Trzonkowskiego, który zainicjował całą akcję i nakręcił ludzi na pomaganie. Podkreślił, że o dzielnicowym z Białej Piskiej i jego zbiórce nakrętek słyszała już cała Polska. Adam dał przykład, że w prosty sposób można pomóc innym. Trzeba tylko tego chcieć.

Dziękujemy wszystkim osobom, które do tej pory wsparły akcję dzielnicowego z Białej Piskiej i zapraszamy do dalszego udziału w akcji „Nakręć się na pomaganie”. Wystarczy tak niewiele, by pomóc 3-letniemu Marcelowi funkcjonować jak jego rówieśnicy.

Marcel Arnista

nadinsp. Tomasz Klimek wrzuca plastikowe zakrętki do pojemnika

„Zakręcona akcja” nie była jedynym powodem, dla którego asp. Adam Trzonkowski został tego dnia wyróżniony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Dzielnicowy wspólnie z innym policjantem - asp. Mariuszem Rogowskim – dwa dni wcześniej (08.12.2020) narażając swoje życie i zdrowie uratowali mężczyznę zamierzającego podpalić się i w ten sposób odebrać sobie życie. Funkcjonariusze zostali nagrodzeni przez nadinsp. Tomasza Klimka za bohaterską, godną naśladowania przez innych policjantów postawę. Słowa podziękowania i wyrazy uznania wyróżnionym policjantom złożył także Komendant Powiatowy Policji w Piszu mł. insp. Marcin Kubas, który podkreślił, że jest dumny z tego, że ma w swojej jednostce takich właśnie policjantów, wykazujących się zaangażowaniem, profesjonalizmem i odwagą.

Nadinsp. Tomasz Klimek podczas spotkania z asp. Adamem Trzonkowskim i asp. Mariuszem Rogowskim

(asz/tm)