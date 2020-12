Oświęcimscy policjanci zatrzymali sprawców napadu na 62-latka Data publikacji 11.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z oświęcimskiej komendy Policji zatrzymali dwóch sprawców podejrzanych o usiłowanie rozboju na starszym mężczyźnie. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nich narkotyki oraz atrapę pistoletu, którym grozili pokrzywdzonemu.

Wczoraj, 10.12.2020 r., tuż przed godziną 18:00, dyżurny oświęcimskiej komendy Policji został zaalarmowany o napadzie na 62-letniego mieszkańca powiatu. Do pod oświęcimskiej miejscowości natychmiast udali się policjanci, którzy ustalili, że dwóch mężczyzn wtargnęło do domu mężczyzny,

a następnie grożąc mu przedmiotem przypominającym broń, obezwładnili go, po czym zaczęli przeszukiwać jego mieszkanie. Na krzyk 62-latka zareagowali jego sąsiedzi, którzy przybiegli na pomoc. Wtedy też sprawcy uciekli.

Policjanci błyskawicznie rozpoczęli i poszukiwania sprawców usiłowania rozboju. W trakcie prowadzonych czynności natrafili na ślad wskazujący, że z napadem mają związek dwaj mieszkańcy powiatu oświęcimskiego w wieku 19 i 26 lat. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w miejscach zamieszkania. Podczas przeszukania posesji młodszego z podejrzanych funkcjonariusze odnaleźli atrapę pistoletu, którym sprawcy się posłużyli, aby zastraszyć pokrzywdzonego, a także zabezpieczyli 80 tabletek ecstasy. Obaj sprawcy trafili do pomieszczeń dla zatrzymanych oświęcimskiej komendy Policji. Za usiłowanie rozboju grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności, natomiast za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie/js)