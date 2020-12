"Cenny dar" popłynął od policjantów Data publikacji 11.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Świętokrzyscy policjanci odpowiadają na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach o oddawanie krwi i osocza od ozdrowieńców. Wczoraj pierwsi mundurowi pojawili się w placówce kieleckiego RCKiK przy ulicy Jagiellońskiej. W ten sposób funkcjonariusze chcą pomóc innym, którzy nadal walczą z wirusem SARS-CoV-2.

Świętokrzyscy policjanci wielokrotnie udowodnili, że ludzkie życie i zdrowie jest dla nich wartością najwyższą. Od pewnego czasu w dobie pandemii rośnie zapotrzebowanie na krew i osocze osób, które wyzdrowiały z COVID-19. Osocze tzw. ozdrowieńca zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.

Policjanci mają świadomość, że w dobie pandemii na krew i osocze ozdrowieńców zapotrzebowanie jest bardzo duże. Tym naturalny gestem solidarności mundurowi zachęcają wszystkich ozdrowieńców do honorowego oddawania osocza i krwi, by zwiększyć szanse innych na pokonanie wirusa i szybszy powrót do zdrowia. Od początku roku świętokrzyscy policjanci oddali już łącznie ponad 177 litrów krwi, ale to jeszcze nie koniec, do końca roku chcą pomóc w ten sposób jeszcze wielu potrzebującym.

Jeżeli jesteś w grupie ozdrowieńców, podziel się swoim osoczem i pomóż uratować ludzkie zdrowie i życie.

(KWP w Kielcach / kp)