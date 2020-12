Szlachetna paczka od śląskich policjantów Data publikacji 11.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Śląscy policjanci kolejny raz włączyli się w projekt „Szlachetna Paczka”. Tym razem stróże prawa przygotowali świąteczne prezenty dla Pani Edyty i jej 10-letniej córeczki. Rodzina otrzymała wiele przydatnych i potrzebnych upominków, które na pewno będą stanowiły wsparcie w ich codziennym życiu. W ten sposób mundurowi dołożyli swoją cegiełkę, aby w tym wyjątkowym okresie Bożego Narodzenia wspomóc osoby i rodziny, które najbardziej tego potrzebują.

Święta, to radosny czas spędzony z najbliższymi, czas refleksji, wzajemnego wsparcia oraz zastanowienia się nad losem osób potrzebujących. To również doskonała okazja, aby dzięki naszemu działaniu osoby te poczuły, że w swoich problemach nie są osamotnione.

Mając na względzie dobro innych, śląscy policjanci kolejny raz zaangażowali się w projekt pod nazwą „Szlachetna Paczka” chcąc wspomóc rodziny ubogie i potrzebujące. Szlachetna Paczka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce, organizowanym przez Stowarzyszenie Wiosna. Jego głównym celem jest pomoc materialna osobom będącym w potrzebie. Ale przede wszystkim to piękny, bezinteresowny gest, który przynosi wiele radości, wiary i spokoju, tak ważnych w czasie nadchodzących świąt.

W tym roku mundurowi wybrali rodzinę Pani Edyty. Jest to matka samotnie wychowująca córeczkę, borykająca się z problemami zdrowotnymi, która potrzebuje wsparcia. Najpilniejszą i kluczową potrzebą rodziny, (którą w założeniu projektu powinien spełnić darczyńca) było zorganizowanie dla nich kołdry i pościeli, żelazka oraz ubrań dla córeczki.

Zbiórkę na rzecz rodziny zorganizowali policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Bardzo szybko do inicjatywy włączyli się także stróże prawa z pozostałych wydziałów i komórek organizacyjnych katowickiej komendy wojewódzkiej. Dzięki takiej solidarności, mundurowi zebrali kwotę, która pozwoliła także za zakup wielu innych, potrzebnych rodzinie przedmiotów m. in. deski do prasownia, garnków, żywności, środków czystości oraz laptopa, aby dziewczynka mogła bez problemu realizować obowiązek nauki zdalnej.

Wczoraj odbyło się pakowanie prezentów zakupionych ze zgromadzonych środków. Mundurowi zawinęli je w kolorowy, świąteczny papier. Następnie prezenty zostaną przekazane rodzinie poprzez sztab akcji, który pośredniczy w kontaktach darczyńcy z obdarowanymi. Wierzymy, że przygotowana przez nas niespodzianka ucieszy ich oraz napełni nadzieją na lepsze jutro.

Wszystkich Państwa zachęcamy do kierowania się wzajemną życzliwością i wspierania osób potrzebujących m.in. poprzez udział w akcjach charytatywnych oraz pomocowych organizowanych przez zaufane podmioty i fundacje.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 39.68 MB)