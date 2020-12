Podejrzany o zabójstwo ukrył się w lesie Data publikacji 11.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci doprowadzili do zatrzymania i tymczasowego aresztowania podejrzanego o zabójstwo 65-latka. Było to możliwe dzięki skrupulatnej i profesjonalnej pracy operacyjnej oraz dochodzeniowo-śledczej. W tej sprawie śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze.

W miniony poniedziałek (7.12.2020 r.) dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze otrzymał informację, z której wynikało, że w mieszkaniu na jednym z osiedli doszło najprawdopodobniej do zabójstwa. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci służby patrolowej i kryminalnej, a następnie grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z prokuratorem. W mieszkaniu funkcjonariusze ujawnili zwłoki starszego mężczyzny z raną ciętą szyi. W toku prowadzonych działań ustalili, że podejrzanym jest najprawdopodobniej 65-letni brat denata, który miał ukryć się w lesie pod Zieloną Górą. W związku z tym, że panował zmrok i warunki do poszukiwań były niesprzyjające, kryminalni wykorzystali specjalistyczny sprzęt. Dzięki niemu udało się odnaleźć 65-latka, który schował się w gęstych zaroślach.

Na miejscu przestępstwa policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej pod nadzorem prokuratora zabezpieczyli zwłoki do sekcji, a także zebrali materiał dowodowy niezbędny do prowadzonego postępowania. Zatrzymany 65-latek to znany policjantom zielonogórzanin. Mężczyzna odbywał już wcześniej karę pozbawienia wolności za podobne przestępstwo. 65-latek usłyszał zarzut zabójstwa, za co może mu grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Decyzją Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, podejrzany został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze.

(KWP w Gorzowie wlkp. / kp)

