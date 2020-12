CSP wspiera „Szlachetną paczkę" Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Centrum Szkolenia Policji już kolejny rok uczestniczy w akcji pomagania potrzebującym pod nazwą „Szlachetna Paczka”. Dzięki szczodrości policjantów, słuchaczy i pracowników prezenty trafią w tym roku do rodziny z Ostrołęki. Przedsięwzięcie koordynowali się policjanci z Wydziału Dowodzenia CSP.

„Szlachetna Paczka” to wyjątkowa inicjatywa. Wyróżnia ją to, że pomoc kierowana jest do konkretnych rodzin i dostosowana do ich potrzeb. W tym roku podarunki trafią do rodziny z Ostrołęki.

W tegoroczny „weekend cudów” do potrzebującej rodziny trafi m.in. AGD, żywność, środki czystości oraz pościel. Każdy domownik otrzyma również drobny upominek od kierownictwa CSP. Mamy nadzieję, że nasze prezenty sprawią radość obdarowanym i uczynią ich życie nieco łatwiejszym.

(CSP w Legionowie / kp)