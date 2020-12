Otwarcie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim Data publikacji 11.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 10 grudnia br. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim. Obiekt mieści się przy ul. Przyjaciół Żołnierza 22. Z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z epidemią koronawirusa w spotkaniu służbowym wzięło udział 5 osób.

W spotkaniu służbowym z okazji otwarcia nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim uczestniczyli pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji Lwówku Śląskim insp. Jacek Bandyk, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Lwówku Śląskim nadkom. Marek Zabiegała, pełniący obowiązki Naczelnika Wydziału Prewencji asp. szt. Mateusz Królak, Starosta Powiatu Lwóweckiego Daniel Koko oraz przedstawiciel duchowieństwa Dziekan ks. Krzysztof Kiełbowicz. Z uwagi na epidemię koronawirusa oraz wprowadzone obostrzenia ilość osób została ograniczona do minimum. Podczas spotkania Starosta Powiatu Lwóweckiego Daniel Koko przekazał symboliczne klucze do nowego obiektu Komendantowi tej jednostki.

W 2016 roku Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek Śląski przekazał działkę przy ul. Przyjaciół Żołnierza 22 w Lwówku Śląskim pod budowę nowej siedziby komendy. Prace budowlane na liczącej ponad 13 tys. m² działce rozpoczęły się na początku 2018 roku i zostały zakończone kilka miesięcy temu.

Oddana do użytku nowoczesna, przestronna komenda składa się z czterech obiektów. W budynku A znajduje się część administracyjno-biurowa, budynek B to nowoczesna strzelnica,siłownia i garaże, obiekt C to wiata garażowa, natomiast w budynku D znajdują się pomieszczenia dla psów służbowych. Łączna powierzchnia nowej komendy wynosi ponad 3 tys. m² . Wszystkie pomieszczenia i przyległy teren dostosowane są do obowiązujących przepisów.

W nowo wybudowanym obiekcie mieści się m.in. skomputeryzowana strzelnica, pomieszczenia dla osób zatrzymanych, pomieszczenie dla służby dyżurnej oraz dla policjantów z zapleczem sanitarnym i socjalnym, nowoczesna siłownia, profesjonalne kojce dla psów służbowych z wybiegiem oraz zapleczem do ich obsługi, wyposażona w system audio-video sala narad. Cały obiekt jest monitorowany.

Stworzono także udogodnienia dla osób niepełnosprawnych-szeroką klatkę schodową, windę umożliwiającą dojazd na wszystkie kondygnacje. Oddawane do użytku pomieszczenia są umeblowane, zainstalowano również nowy sprzęt biurowy oraz komputerowy.

nadkom. Kamil Rynkiewicz

Źródło: KPP w Lwówku Śląskim

Opis filmu: Nowy budynek komendy policji w Lwówku Śląskim. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 42.74 MB)