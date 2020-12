Pomaganie mają we krwi, którą oddają regularnie, by pomagać innym

Trudny okres, w jakim znalazły się szpitale spowodowany przez pandemię koronawirusa, doprowadził do znacznego spadku osób oddających krew. Każdy z nas wie, jak ona jest ważna i wręcz niezbędna w sytuacjach ratujących ludzkie życie. Kamiennogórscy policjanci regularnie oddają krew i apelują do wszystkich, by również tak postąpili.