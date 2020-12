Szlachetna paczka od jasielskich policjantów Data publikacji 13.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci i pracownicy cywilni jasielskiej komendy włączyli się po raz kolejny do ogólnopolskiej akcji "Szlachetna Paczka". Jej ideą jest przekazywanie bezpośredniej pomocy osobom najbardziej potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Zakupione przez policjantów prezenty trafiły do samotnie mieszkającej kobiety z gminy Nowy Żmigród.

"Szlachetna paczka" należy do jednych z najbardziej rozpowszechnionych projektów społecznych w Polsce. Główną ideą tej akcji jest chęć przekazywania bezpośredniej pomocy, tak by była ona skuteczna, konkretna i sensowna. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców na dwa tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia, wybrane rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom. Najważniejsze jednak w tej akcji jest spotkanie z drugim człowiekiem. Dlatego policjanci nie zapomnieli o rodzinach i osobach potrzebujących wsparcia i aktywnie przyłączyli się do realizacji tej idei.

Funkcjonariusze z anonimowej bazy wybrali jedną rodzinę, której postanowili pomóc. Za pieniądze zebrane wśród policjantów i pracowników jasielskiej komendy, przygotowali "szlachetną paczkę" na podstawie listy potrzeb sporządzonej przez wolontariuszy. Znalazły się w niej m.in. produkty żywnościowe, środki czystości, odzież, lodówka, węgiel, a także nowe drzwi wejściowe do budynku.

Wczoraj przed południem wolontariusze i policjanci z Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle podkom. Bartłomiejem Świerczkiem odwiedzili wybraną rodzinę i przekazali przygotowane dla niej paczki. Podarunki trafiły do będącej w bardzo trudnej sytuacji materialnej, 73-letniej kobiety. Prezenty sprawiły jej dużą radość i wywołały uśmiech na jej twarzy.

pw