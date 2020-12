Jarosławscy policjanci uratowali mężczyznę przed wychłodzeniem Data publikacji 14.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z jarosławskiej komendy interweniowali wobec 69-letniego mężczyzny, który wycieńczony i wychłodzony leżał przed opuszczonym budynkiem. Ponieważ mężczyzna miał zaburzenia co do miejsca i czasu w jakim się znajduje oraz nie był w stanie poruszać się o własnych siłach, mundurowi udzielili mu pierwszej pomocy. Bezdomny został przewieziony do szpitala.

Jarosławscy dzielnicowi oraz policjanci pełniący służbę patrolowo-interwencyjną, każdego roku w okresie jesienno-zimowym zwracają szczególną uwagę na osoby zagrożone wychłodzeniem. Kontrolują miejsca, w których mogą przebywać bezdomni. Sprawdzają m.in. pustostany, ogródki działkowe, piwnice i altany.

W sobotę przed godz. 9 funkcjonariusze z wydziału patrolowo-interwencyjnego, w trakcie kontroli pustostanu na terenie Jarosławia, zauważyli przed budynkiem leżącego na ziemi mężczyznę. Był to bezdomny znany policjantom z wcześniejszych interwencji. Mężczyzna oznajmił funkcjonariuszom, że jest mu zimno. Nie był w stanie określić, jak długo znajduje się w tym miejscu, miał zaburzenia co do miejsca i czasu, w jakim się znajduje oraz nie był w stanie poruszać się o własnych siłach. Mężczyzna był trzeźwy.

Policjanci natychmiast udzielili bezdomnemu niezbędnej pomocy oraz monitorowali jego funkcje życiowe. Wezwali na miejsce karetkę pogotowia. Wycieńczony i wychłodzony 69-latek trafił pod opiekę lekarzy.

W ostatnich dniach temperatura obniżyła się, dlatego też apelujemy do mieszkańców, aby nie byli obojętni na widok osób leżących przy drodze bądź niestosownie ubranych do zimowej pory. Zwracajmy szczególną uwagę na seniorów, bezdomnych i osoby nietrzeźwe. Od naszej wrażliwości często zależy ich życie. O każdej niepokojącej sytuacji informujmy służby ratownicze, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

(KWP w Rzeszowie / kp)