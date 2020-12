Dzielnicowi wchodzili przez okno by uratować zziębniętego mężczyznę Data publikacji 14.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wschowscy dzielnicowi, wchodząc przez okno, uratowali mężczyznę, który od kilku dni leżał w wychłodzonym mieszkaniu. Poszkodowany nie mógł się podnieść i miał problemy z mową. Policjanci udzielili mu pierwszej pomóc, okryli kocami termicznymi i wezwali pogotowie ratunkowe. Mężczyzna trafił do szpitala.

W minioną sobotę (12.12.2020 r.) dyżurny wschowskiej komendy Policji otrzymał niepokojącą informację od mieszkańca gminy Sława. Z relacji zgłaszającego wynikało, że od kilku dni nie miał kontaktu ze swoim sąsiadem i postanowił sprawdzić co się z nim dzieje. Drzwi do jego mieszkania były zamknięte i nie miał możliwości wejścia do środka. Zauważył przez okno, że jego sąsiad leżał na łóżku i nie był w stanie się podnieść.

Nie zwlekając ani chwili dłużej dyżurny skierował pod wskazany adres patrol dzielnicowych - sierżanta sztabowego Radosława Kamińskiego i starszego sierżanta Bartosza Głucha. Mundurowi sprawdzili możliwe sposoby wejścia do mieszkania i postanowili pokonać tę barierę, wchodząc przez jedno z okien.

Po wejściu do wychłodzonego pomieszczenia zauważyli leżącego na łóżku mężczyznę, z którym nie było kontaktu. Mężczyzna nie mógł wstać, miał problem z mową i trząsł się z zimna. Policjanci w pierwszej kolejności udzielili mu niezbędnej pomocy i okryli kocami, aby zapobiec dalszemu wychłodzeniu ciała. Następnie o sytuacji powiadomili dyżurnego wschowskiej jednostki, który wezwał na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Przybyły lekarz podjął decyzję o przewiezieniu wyczerpanego mieszkańca gminy Sława do szpitala.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)