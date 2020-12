Lubuscy policjanci oddali krew by ratować ludzie życie

Krew to dar życia. Jej wartość doceniamy dopiero w sytuacji, gdy dochodzi do tragedii naszych bliskich, znajomych lub gdy sami jej potrzebujemy. W dobie pandemii, gdzie wiele osób ma przeciwwskazania do jej oddania, jest ona jeszcze bardziej potrzebna. Wiedzą o tym doskonale policjanci gubińskiego komisariatu, którzy nie zostawiają potrzebujących bez pomocy i włączają się w organizowane na terenie powiatu zbiórki krwi. Dzięki ich wsparciu, w środę (9 grudnia) zebrano łącznie ponad 20 litrów krwi.