Szlachetna paczka nadana z oddziału prewencji Data publikacji 14.12.2020 Kolejny raz policjanci kieleckiego oddziału prewencji przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka". Dzięki ofiarności mundurowych niezbędne produkty trafią do potrzebujących jeszcze przed Świętami.

Zbliżające się Święta to czas radości i oczekiwania. Niestety są wśród nas ludzie, dla których każdy dzień to walka o przetrwanie. By ten szczególny czas był wyjątkowy dla wszystkich, policjanci z kieleckiego oddziału prewencji, już tradycyjnie przyłączyli się do Szlachetnej Paczki. Zebrane pieniądze wśród mundurowych pozwoliły na zakup ubrań, żywności, środków higieny, a nawet nowej pralki. Dzięki ofiarności policjantów wszystkie te rzeczy jeszcze przed Świętami trafią do potrzebującej rodziny.

(KWP w Kielcach/js)