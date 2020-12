SERCA LUBUSKICH POLICJANTÓW OTWARTE NA POTRZEBUJĄCYCH Data publikacji 14.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Z ogromnym zaangażowaniem podeszli lubuscy policjanci do corocznego wyzwania, które jednocześnie stanowi radość i przyjemność. Dlatego kolejna edycja akcji ”Torby pełne miłosierdzia” organizowane przez Caritas ukazała piękną twarz i otwarte serca funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Lubuskiej Policji. Dobra wola przełożyła się w obfitą zbiórkę niezbędnych na święta produktów, które za chwilę trafią do potrzebujących.

Za pasem Święta Bożego Narodzenia. Przygotowania u wielu ruszyły już pełną parą. Wszystko po to, aby ten magiczny czas przeżyć jak najcudowniej. W pędzie, który na tym etapie nie powinien już nikogo dziwić, zawsze łatwo coś pominąć, o czymś zapomnieć. Jedno jest pewne. Lubuscy policjanci nigdy nie zapomną o potrzebie dzielenia się z potrzebującymi. To czas, kiedy ich serca jeszcze szerzej otwierają się na pomoc innym. Dlatego błyskawicznie zareagowali na kolejne wezwanie Caritas Zielonogórsko-Gorzowski, który zorganizował szóstą już edycję akcji „Torba Charytatywna Caritas”. Te szybko zapełniły się żywnością, środkami czystości czy higieny osobistej. Za chwilę trafią do najbardziej potrzebujących- bezdomnych, seniorów, osób samotnych, schorowanych. Do tej szlachetnej inicjatywy nie trzeba było długo namawiać policjantów i pracowników cywilnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. właściwie wszystkich pionów i komórek. W niespełna dwa tygodnie zebrali produkty, które po zawinięciu w świąteczny papier i zapakowaniu w torby i kartony, wypełniły całego busa. Głęboko wierzymy, że przygotowane przez nas prezenty napełnią potrzebujących nadzieją na lepsze jutro. To przecież czas narodzin radości, miłości i nadziei właśnie. To ważne, aby w takich chwilach pamiętać, że ten świąteczny czas rozpościera się dużo szerzej, poza nasze domy rodziny i że nie każdy ma tyle szczęścia co my. I choć policyjna pomoc stanowi bardzo szlachetny gest, nie powinien specjalnie dziwić. Lubuscy policjanci i pracownicy cywilni bardzo często uczestniczą w społecznych akcjach organizowanych dla potrzebujących. Bez większej różnicy czy chodzi o oddawanie krwi, osocza, czy o zbiórkę odzieży dla bezdomnych, pomoc osobom schorowanym. To pokazuje, że policjanci mimo swoich codziennych zadań w służbie, potrafią myśleć o potrzebujących, skutecznie otaczając ich swoją pomocą wynikającą z otwartych i bijących dla innych serc.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w gorzowie Wlkp.

podkomisarz Maciej Kimet

młodszy aspirant Mateusz Sławek

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 21.35 MB)