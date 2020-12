Podlascy policjanci dołączyli do szlachetnej paczki Data publikacji 14.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci po raz kolejny wzięli udział w akcji "Szlachetna paczka". Bardzo szybko do inicjatywy włączyli się również inni darczyńcy. Dzięki takiej solidarności mundurowi zebrali kwotę, która pozwoliła przygotować niespodziankę dla mamy, która samotnie wychowuje dwóch synów. Zakupy najpotrzebniejszych rzeczy sprawiły rodzinie dużą radość i wywołały uśmiech na ich twarzy.

"Szlachetna paczka" ma charakter ogólnopolski i jako akcja charytatywna łączy działania tysięcy osób i różnych grup zawodowych, w tym policjantów. Po raz kolejny do tej akcji włączyli się funkcjonariusze i pracownicy Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku. Inicjatywę mundurowych wsparli również członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów oraz białostocka Szkoła Podstawowa numer 19. W tym roku mundurowi wspólnie z wolontariuszem "Szlachetnej paczki" zdecydowali się pomóc rodzinie Pani Katarzyny, która samotnie wychowuje dwóch synów. Kobieta znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, bo oprócz tego, że zmaga się z niepełnosprawnością młodszego z chłopców, to trzy miesiące temu straciła pracę. Najpilniejszą i kluczową potrzebą rodziny było między innymi zorganizowanie dla chłopców łóżek, a także zakup żywności, środków czystości i odzieży. Zbiórka, chociaż trwała tylko dwa tygodnie to jej efekt przerósł najśmielsze oczekiwania. Dzięki takiej solidarności, mundurowi zebrali kwotę, która pozwoliła zakupić przedmioty z listy sporządzonej przez wolontariuszy, a także zrealizować inne potrzeby rodziny. W ten sposób darczyńcy obdarowali rodzinę między innymi laptopem, a także zapewnili jej zaplecze finansowe na żywność w postaci karty podarunkowej do jednego ze sklepów. W sobotę policjanci i wolontariusze "Szlachetnej paczki" odwiedzili wybraną rodzinę i przekazali przygotowane dla niej prezenty. Upominki sprawiły mamie i jej synom dużą radość i wywołały uśmiech na ich twarzach. Na koniec darczyńcy usłyszeli, że " to nie jest paczka, to dzieło. Dzieło tak wielu osób, którym nie jesteśmy w stanie wyrazić wdzięczności."

Wszystkim tym, którzy włączyli się, by pomóc, serdecznie dziękujemy!

(KWP w Białymstoku / kp)