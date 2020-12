Policjanci zatrzymali złodziei mebli Data publikacji 14.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wieruszowscy policjanci zatrzymali czterech mężczyzn, podejrzanych o kradzieże mebli z zakładu meblowego. Trzech zatrzymanych usłyszało zarzuty kradzieży z włamaniami. Za takie przestępstwo grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Czwarty podejrzany usłyszał zarzuty kradzieży mebli, za co może spędzić za kratami nawet 5 lat. Decyzją prokuratora podejrzani zostali objęci policyjnym dozorem.

Wieruszowscy policjanci nieustannie prowadzą działania ukierunkowane na przeciwdziałanie włamaniom i kradzieżom mienia. Z dotychczas zebranych informacji wynikało, że przemieszczający się przez powiat wieruszowski przestępcy, mogą kraść meble z zakładu meblowego na terenie jednej z miejscowości w powiecie wieruszowskim.

8 grudnia 2020 roku kryminalni, obserwując nieczynny zakład, namierzyli dostawczego busa, który pospiesznie wyjechał z terenu obserwowanego obiektu. Policjanci, podejrzewając, że pojazdem mogą poruszać się złodzieje mebli, skontrolowali obserwowany pojazd. Podejrzenia funkcjonariuszy się potwierdziły. Citroenem jumperem przemieszczało się trzech mieszkańców województwa łódzkiego i świętokrzyskiego wieku od 23 do 35 lat. W citroenie kryminalni znaleźli meble, które tego wieczoru zostały skradzione przez złodziejskie trio. Mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli już zarzuty. Za przestępstwo kradzieży z włamaniem, grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Następnego dnia w wyniku przeszukania posesji jednego z zatrzymanych, policjanci również zabezpieczyli kolejne skradzione meble.

Jak się okazało to nie finał tej sprawy. W ramach dalszych intensywnych działań, 10 grudnia br. funkcjonariusze przeszukali jedną z posesji w powiecie radomszczańskim. Na miejscu kryminalni odnaleźli i zabezpieczyli dużą ilość skradzionych mebli i kilkanaście wózków do ich transportu. Zatrzymali też do dyspozycji prokuratora 34-letniego właściciela posesji. Podejrzany usłyszał kilkanaście zarzutów kradzieży. Za takie przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad tysiąc paczek skradzionych w ciągu kilku miesięcy mebli oraz kilkanaście wózków transportowych, których łączną wartość wstępnie szacuje się na znacznie ponad sto tysięcy złotych. Śledczy ustalili również, że trzej podejrzani, byli już wcześniej notowani za podobne przestępstwa. Policjanci sprawdzają teraz, czy mężczyźni nie mają związku z innymi kradzieżami na terenie powiatu. Decyzją prokuratora wszyscy podejrzani zostali objęci policyjnym dozorem.

(KWP w Łodzi / kp)