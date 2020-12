Nadal biegniemy dla Piotra! Data publikacji 14.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Dąbrowy Górniczej udowodnili, że są mistrzami samoorganizacji, sportu i altruizmu. 12 grudnia w czasie wolnym od służby, w wirtualnym biegu dla Piotrka pobiegło 19 policjantów. Do funkcjonariuszy dołączyło dwoje dzieci i pies Harry. Grupa pokonała dystans 4800 m, a nawet trochę więcej. Czas, jaki osiągnęła, to 30 min i 59 s. Biegacze zebrali i przekazali pokaźną sumę datków na rzecz leczenia naszego kolegi Piotra Glenca. Czy któraś jednostka pokona dąbrowskich mundurowych?

Uczestnicy biegu z Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej przesłali zdjęcia, które są jednocześnie pozdrowieniem dla walczącego o zdrowie Piotra. Do tej pory w sztafecie wziął udział pierwszy policjant województwa śląskiego – generał Krzysztof Justyński oraz 144 innych biegaczy. W wirtualnym biegu do Laponii udział biorą też niezwiązani ze służbami i Śląskiem mieszkańcy różnych części Polski, a nawet uczestnicy z zagranicy. Jeśli ktoś chce pomóc Piotrowi, ale z uwagi na różne przeciwności nie może pobiec, zachęcamy do wsparcia zbiórki poprzez przekazanie datków na wskazane niżej konto.



Rejestracja zawodników odbywa się drogą mailową wirtualnybiegdlapiotrka@gmail.com – trzeba wpłacić minimum 30 zł na konto Fundacji "Moc Pomocy" - PKO Bank Polski S.A. 16 10205226 0000 6602 0635 0765, z dopiskiem: Piotr Glenc, przesłać na maila swoje imię i nazwisko oraz potwierdzenie wpłaty. Otrzymacie Państwo potwierdzenie zapisu z tabliczką z numerem biegacza, którą można wydrukować i z nią pobiec. Po przebiegnięciu minimum 4800 m należy sfotografować lub w innej formie udokumentować osiągnięcie założonego dystansu oraz wkleić to na fanpage'u Wirtualny Bieg dla Piotrka albo przesłać na wymieniony wyżej adres e-mail.

(KWP w Katowicach / kp)