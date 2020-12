Fałszywy fizjoterapeuta Data publikacji 14.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Szukająca pomocy w chorobie kobieta trafiła do fizjoterapeuty. Jak się okazało, przez nielegalną praktykę 74- latka zostało narażone jej zdrowie a nawet życie. Policjanci z łęczyckiej komendy przedstawili już podejrzanemu zarzuty dotyczące tego przestępstwa, które jest zagrożone karą więzienia do lat 3. Pamiętajmy, że za pośrednictwem Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów możemy sprawdzić legalność podmiotu świadczącego pomoc w tym zakresie.

W czerwcu tego roku prokuratura rejonowa w Łęczycy została zawiadomiona o nielegalnych praktykach medycznych, które wykonywane były bez wymaganego zezwolenia. Nielegalny fizjoterapeuta podjął leczenie kobiety, która zgłosiła się do niego szukając pomocy w chorobie nowotworowej. Zbadaniem sprawy zajęli się policjanci wydziału kryminalnego z łęczyckiej komendy. Na podstawie zgromadzonych dowodów ustalili, że 74-latek swoim działaniem podczas jednej z dwóch wizyt naraził 36-letnią kobietę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, bowiem jego metoda leczenia mogła doprowadzić do pogłębienia się już istniejącej choroby. 8 grudnia 2020 roku mieszkaniec powiatu łęczyckiego usłyszał zarzuty dotyczące tego przestępstwa. Dodatkowo odpowie za prowadzenia usług fizjoterapeutycznych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej bez wymaganego zezwolenia co jest zagrożone karą grzywny albo ograniczenia wolności.

Policjanci ostrzegają przed korzystaniem z usług osób podających się za fizjoterapeutów. Jak pokazuje przykład, nie wszyscy mają fachową wiedzę medyczną. Dlatego przed każdą wizytą można sprawdzić za pośrednictwem Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów legalność podmiotu świadczącego pomoc w tym zakresie.

(KWP w Łodzi / mw)