Policjanci wynieśli mężczyznę z płonącego mieszkania ratując mu życie Data publikacji 14.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci prewencji wraz z dzielnicowym z Rudy Śląskiej jako pierwsi ze służb pojawili się na miejscu pożaru. Mundurowi z płonącego mieszkania wynieśli nieprzytomnego 71-latka. Udzielili mu pierwszej pomocy i pomagali ewakuować resztę mieszkańców kamienicy. Mężczyzna i dwójka dzieci zostali zabrani do szpitala przez zespoły ratownictwa medycznego. Wszyscy przeżyli.

Trzej policjanci z Komisariatu Policji I w Rudzie Śląskiej jadąc w niedzielne przedpołudnie jedną z głównych ulic miasta, zauważyli wydobywający się czarny dym z klatki schodowej jednej z kamienic. Przed budynkiem stała kobieta, która dzwoniła właśnie po pomoc. Młodszy aspirant Mariusz Domagalski, sierżant sztabowy Michał Stępień i posterunkowy Tomasz Mąkosa powiadomili dyżurnego o pożarze, ocenili sytuację i podjęli decyzję o wejściu do budynku, aby ratować ludzkie życie. Pomimo dymu i braku widoczności weszli do mieszkania na parterze, które było całe w płomieniach. Mundurowi sprawdzili pomieszczenia i znaleźli leżącego na wersalce nieprzytomnego mężczyznę, którego natychmiast wynieśli na zewnątrz. Zaraz po wydostaniu się z pożaru, policjanci udzielili 71-latkowi pomocy przedmedycznej. Jeden z policjantów pomagał w ewakuacji mieszkańców wyższych pięter, jednak kłęby gęstego dymu i temperatura nie pozwoliła mu wejść na pierwsze piętro kamienicy. Przybyli na miejsce strażacy wyposażeni w aparaty tlenowe wyprowadzili z budynku 21 osób, w tym dwójkę dzieci, które trafiły do szpitala. Uratowany 71-latek po przekazaniu zespołowi ratownictwa medycznego odzyskał przytomność i również został przewieziony do szpitala. Policjanci z drogówki zabezpieczyli pobliskie skrzyżowania, wyznaczając objazdy. Po ukończeniu akcji gaśniczej i przewietrzeniu budynku przez strażaków, do swoich czynności wkroczyła policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza. Według ustaleń śledczych starszy mężczyzna próbował rozpalić ogień w kuchni węglowej, w wyniku czego doszło do pożaru mieszkania. Policjanci nie wahali się ani chwili narażając swoje życie, aby ratować innych. Mł.asp. Mariusz Domagalski, sierż.szt. Michał Stępień to doświadczeni policjanci, a post. Tomasz Mąkosa tą niecodzienną akcją zaliczył swoją trzecią służbę w terenie, jako początkujący policjant.

(KWP w Katowicach / kp)