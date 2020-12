Policjanci z Jaworzna podjęli challenge „Oddaj krew, uratuj życie” Data publikacji 14.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W ramach kampanii „Nasza Krew, Nasza Ojczyzna” mundurowi z jaworznickiej komendy podjęli wyzwanie w challenge’u "Oddaj krew, Uratuj życie". Policjanci z Jaworzna zostali nominowani przez kolegów w białych czapkach z katowickiej komendy wojewódzkiej. Działania mają na celu promowanie honorowego krwiodawstwa.

Policjanci z Jaworzna chętnie wspierają akcje promujące honorowe krwiodawstwo. Dlatego, kiedy zostali wyzwani przez stróżów prawa z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach do udziału w challenge’u „Oddaj krew, Uratuj życie”, bez wahania zgłosili się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, aby oddać życiodajny płyn. Krew oddało kilku funkcjonariuszy i jeden pracownik cywilny z jaworznickiej komendy.

Do udziału w wyzwaniu mundurowi z Jaworzna nominowali koleżanki i kolegów z Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach i Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie

Na wykonanie zadania nominowani mają czas do końca roku.

Każdy z nas może pomóc innym, oddając krew. To bezcenny lek, którego nie da się wyprodukować ani kupić. Zachęcamy do dzielenia się cząstką siebie - to nic nie kosztuje.

(KWP w Katowicach / kp)

