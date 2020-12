Policjanci uratowali desperata przed samobójczą śmiercią Data publikacji 14.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Jasienicy uratowali desperata, który chciał skoczyć z dachu domu. Mundurowych zawiadomiła siostra, z którą 46-latek wcześniej się pokłócił. Kiedy na miejsce przyjechali policjanci, mężczyzna stał na skraju dachu z zamiarem odebrania sobie życia. Stróże prawa odwiedli desperata od tego kroku.

Do zdarzenia doszło wczoraj, 13.12.2020 r., po godzinie 22:00 w jednej z miejscowości powiatu bielskiego. Policjanci dostali wezwanie na interwencję domową, podczas której 46-latek miał wszcząć awantury ze swoją siostrą. Kiedy na miejsce dojechali stróże prawa, zgłaszająca interwencję kobieta czekała przed budynkiem. Stróże prawa po wysłuchaniu jej relacji rozpoczęli poszukiwania mężczyzny, jednak w napotkanych pomieszczeniach go nie było. Policjanci postanowili pójść w kierunku poddasza, gdzie dostrzegli otwarty właz dachowy. Po wejściu na dach, na jego brzegu zauważyli 46-latka, który groził, że zaraz skoczy i się zabije. Mundurowi natychmiast powiadomili oficera dyżurnego jasienickiego komisariatu, a do czasu przyjazdu pozostałych służb prowadzili z nim rozmowę, tak aby uspokoić desperata. Po kilkunastu minutach udało im się nakłonić mężczyznę, aby zszedł razem z nimi z dachu dwukondygnacyjnego budynku.

Dzięki postawie policjantów mężczyźnie nic się nie stało. Kiedy na miejsce dojechali medycy, mężczyzna był już bezpieczny. W związku z podjętą próbą samobójczą został zabrany przez pogotowie ratunkowe na konsultację psychiatryczną.

Policjanci znaleźli się we właściwym miejscu i czasie. Dzięki temu uratowali mężczyznę przed niepotrzebną śmiercią lub kalectwem spowodowanym upadkiem z wysokości. Niestety nie zawsze pomoc przychodzi na czas, dlatego zachęcamy, aby w razie potrzeby korzystać z pomocy. Mieszkańcy Bielska-Białej i powiatu mogą szukać pomocy w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Pięknej 2 w Bielsku-Białej. Pomocy, na terenie całego kraju można szukać, dzwoniąc na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 i Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111.

(KWP w Katowicach/js)