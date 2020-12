Policjanci zlikwidowali kolejną dziuplę samochodową znajdującą się na terenie powiatu legnickiego

Funkcjonariusze z Legnicy, Wrocławia oraz Niemiec zlikwidowali dziuplę samochodową znajdującą się na terenie powiatu legnickiego. Ilość części, jakie zastali policjanci na wytypowanym miejscu, była zaskakująco duża. Do sprawy zatrzymano trzy osoby. Wartość zabezpieczonego mienia oszacowano na kwotę nie mniejszą niż 500 tys. euro. Za paserstwo w stosunku do mienia znacznej wartości grozi kara do 10 lat więzienia.