Policjanci przyszli z pomocą

Data publikacji 14.12.2020

Policjanci odnaleźli mężczyznę, który zagubił się w lesie i miał spore problemy z oddychaniem. Jak podkreślił w rozmowie telefonicznej odnaleziony 89-latek, ujęła Go troskliwość i opiekuńczość policjantów. Oprócz tego, że udzielali mu pomocy zaraz po odnalezieniu, towarzyszyli mu w drodze do domu, to także nie opuścili go do momentu, aż po wzięciu leków jego sytuacja zdrowotna się ustabilizowała.

Odnaleziony 89-latek w rozmowie telefonicznej złożył podziękowania dla policjantów, którzy przyszli mu z pomocą w krytycznej sytuacji.

Mężczyzna zamieszkujący na toruńskim osiedlu Przedmieście Mokre, w listopadzie przed południem wybrał się do lasu na Ugorach. Po godzinie 13:00 dyżurny policji odebrał zgłoszenie z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego z prośbą o pilną pomoc. Okazało się, że mężczyzna stracił orientację w lesie i około 2,5 godziny chodził po lesie, usiłując wrócić do domu. Sytuacja wymagała pilnej interwencji służb. Jak przekazał zgłaszający, przewlekle choruje i na stałe przyjmuje leki, których niestety nie zabrał ze sobą, a tylko one pomagają mu oddychać.

Mężczyzna miał trudności z oddychaniem. Opisał, że porusza się o lasce oraz dokładnie podał dyżurnemu, w co jest ubrany. Na miejsce skierowano policjantów z Oddziału Prewencji Policji stacjonującego w Toruniu. Po kilkunastu minutach poszukiwań mundurowi odnaleźli zaginionego, który faktycznie miał spore problemy z oddychaniem. Jak podkreślił w rozmowie telefonicznej odnaleziony 89-latek, był ujęty troskliwością i opiekuńczością policjantów. Oprócz tego, że udzielali mu pomocy zaraz po odnalezieniu, towarzyszyli mu w drodze do domu, to także nie opuścili go do momentu, aż po wzięciu leków jego sytuacja zdrowotna ustabilizowała się na tyle, aby mógł w pełnym komforcie powiedzieć, że niebezpieczeństwo minęło.

(KWP w Bydgoszczy / kp)