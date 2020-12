Zarzuty za oszustwa podatkowe przy sprowadzaniu luksusowych aut Data publikacji 14.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci i prokuratorzy rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się sprowadzaniem z zagranicy luksusowych samochodów. Członkowie grupy zaniżali wartość aut za pomocą poświadczających nieprawdę dokumentów. W wyniku tej przestępczej działalności, uszczuplenie podatku akcyzowego oraz VAT oszacowano łącznie na kwotę blisko 2,5 mln złotych. Zarzuty postawiono 4 osobom. Kierujący grupą 37-letni mieszkaniec Gdyni został już tymczasowo aresztowany.

Śledztwo w tej sprawie prowadzą policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Z ustaleń śledczych wynika, że w latach 2013-2016 na terenie Lublina i Warszawy działała zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się sprowadzaniem z krajów Unii Europejskiej do Polski drogich samochodów osobowych. Były to w większości luksusowe auta, takich marek jak: Audi A6, Audi A7, Mercedes GLK, Porshe Cayenne, Porshe Carrera, Toyota Land Crouser, czy BMW.

Jak ustalili śledczy, członkowie grupy w ramach uzgodnionego podziału ról sprowadzali na terytorium naszego kraju auta znacząco obniżając podatek akcyzowy i VAT. W tej przestępczej działalności posługiwali się podrobionymi dokumentami i fakturami. Sprawcy świadczyli nieprawdę w deklaracjach nabycia wewnątrzwspólnotowego, posługiwali się też poświadczającymi nieprawdę wycenami.

Jak wynika z materiałów sprawy, działalność grupy spowodowała uszczuplenie podatku akcyzowego i podatku VAT na łączną kwotę blisko 2,5 mln złotych.

Dotychczas w tej sprawie zarzuty przedstawiono czterem podejrzanym. Wśród nich jest zatrzymany 37-letni mieszkaniec Gdyni, który kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Wobec podejrzanych Sąd i Prokuratura zastosowały środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztu, poręczenia majątkowego, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju. Wobec 37-latka zastosowano tymczasowy areszt.

Skierowano także wnioski o dokonanie zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych: nieruchomościach i udziałach w spółkach na kwotę 1, 4 mln zł.

(KWP w Lublinie / mw)