Data publikacji 14.12.2020

Katowicki policjant pokonał COVID-19, teraz oddał osocze

Terapia przeciwciałami, które znajdują się w surowicy krwi osób po przebytej chorobie COVID-19, jest jedną z metod leczenia ciężkich przypadków zakażenia. Dlatego niezwykle ważne jest, aby ozdrowieńcy dzielili się swoim osoczem. Postawą godną do naśladowania wykazał się sierżant sztabowy Daniel Radwan, który po wyzdrowieniu zgłosił się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, gdzie oddał osocze. Jeśli kwalifikujesz się do oddania osocza, również nie zwlekaj – możesz uratować komuś życie!

Koronawirus wciąż jest obecny, a wiele chorych osób ciężko przechodzi zakażenie. Dlatego tak ważne jest, aby przestrzegać obostrzeń i ograniczeń, które zostały wprowadzone dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Na szczęście większość osób podchodzi do sprawy odpowiedzialnie i dba o bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale i innych. Coraz więcej osób, które pokonały COVID-19 decyduje się także na oddanie osocza. To bardzo ważne, ponieważ osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które blokują namnażanie się wirusa w organizmie pacjenta z aktywnym zakażeniem. Jest więc bardzo przydatne w leczeniu osób chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Zapotrzebowanie na osocze nie spada i w dalszym ciągu wielu chorych czeka na terapię z jego wykorzystaniem.

Osocze oddają również policjanci. Wśród nich jest asystent zespołu do spraw wykroczeń katowickiej komendy sierżant sztabowy Daniel Radwan, który zachorował na COVID-19. Na szczęście w jego przypadku do wyzdrowienia wystarczyła kwarantanna domowa, podczas której pokonał zakażenie. Wkrótce po wyzdrowieniu policjant zgłosił się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, gdzie po zakwalifikowaniu w szeregi dawców, pobrano jego osocze. Dla katowickiego policjanta było oczywiste, że po ozdrowieniu odda osocze. Sierżant sztabowy Daniel Radwan jest honorowym krwiodawcą od ponad 3 lat. W tym czasie oddał już ponad 14 litrów krwi i posiada brązową i srebrną Odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Tak niewiele trzeba, aby pomóc innym. Dlatego zachęcamy:

Pokonałeś COVID-19? Oddaj osocze i pomóż wyzdrowieć innym!

(KWP w Katowicach / kp)