Odsłonięcie tablicy podinsp. Policji Województwa Śląskiego Augustyna Bańczyka Data publikacji 14.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj dzięki inicjatywie IPN w Katowicach i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 z siedzibą w Katowicach zawisła w Szkole Policji w Katowicach tablica poświęcona Augustynowi Bańczykowi – Zastępcy Komendanta Głównego Policji Województwa Śląskiego.

Symbolicznego odsłonięcia dokonali Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach Pan Jan Kwaśniewicz oraz Przewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 z siedzibą w Katowicach Pani Teresa Bracka.

Augustyn Bańczyk ps. Gardawski, Wons – urodził się 14 sierpnia 1888 roku w Porębie w ówczesnym powiecie zabrskim. Brał udział w I wojnie światowej, a następnie w wojnie polsko-bolszewickiej. W trakcie tych działań w dniu 4 lipca 1920 roku został ciężko ranny w bitwie pod Filipowem. W sierpniu 1920 roku został zaprzysiężony jako członek Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. W trakcie III Powstania Śląskiego był dowódcą jednostki Żandarmerii Polowej Górnego Śląska oraz szkolnego batalionu, które były odwodem Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych.

Po zakończeniu III Powstania Śląskiego, na polecenie dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, jesienią 1921 roku ochotniczo wstąpił do reaktywowanej przez Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą i Plebiscytową na Górnym Śląsku - Policji Górnego Śląska (Policja Plebiscytowa). W jej szeregach pełnił służbę jako oficer na terenie powiatu katowickiego do czerwca 1922 roku.

Po powrocie części Górnego Śląska do Polski, 17 czerwca 1922 roku wstąpił do Policji Województwa Śląskiego, w której to w stopniu podinspektora pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Głównego Komendanta Policji Woj. Śl. Był współorganizatorem i reformatorem szkolnictwa zawodowego Policji Województwa Śląskiego.

W sierpniu 1939 roku współorganizował, na terenie ówczesnego województwa śląskiego, oddziały samoobrony powstańczej, nadzorując je z ramienia Komendy Głównej Związku Powstańców Śląskich.

W latach 1940-1944 przebywał na terenie Generalnego Gubernatorstwa, gdzie pełnił służbę konspiracyjną jako oficer sztabowy Okręgu Kraków Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej - ps. „Gardawski”. Aresztowany przez Gestapo w marcu 1944 roku i osadzony w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie. Zamordowany w publicznej egzekucji 27 maja 1944 roku w Krakowie przy ul. Botanicznej przez funkcjonariuszy Gestapo. Miejsce jego pochówki do dnia dzisiejszego nie jest znane.

„Oficer dobry, energiczny, stanowczy, spokojny. Ma dobre wyszkolenie wojskowe. Jako dowódca baonu pełni swą służbę wzorowo, w stosunkach towarzyskich i poza służbą bez zarzutu” – tak charakteryzował A. Bańczyka dowódca pułku mjr Roman Witorzeniec.

Śp. podinsp. PWŚl. Augustyn Bańczyk, został odznaczony między innymi następującymi odznaczeniami: Złotym Krzyżem Zasługi RP, Krzyżem Niepodległości, Śląską Wstęgą Waleczności i Zasługi kl. I, Odznaką Honorową „Gwiazdą Górnośląską”, Odznaką Pamiątkową Dziesięciolecia Policji Górnego Śląskiego.

(Szkoła Policji w Katowicach / kp)