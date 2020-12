Policjanci przekazali świąteczne dary najbardziej potrzebującym osobom Data publikacji 15.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj To już 3 lata, odkąd jedna z mieszkanek Sulęcina postanowiła zrobić coś dobrego nie tylko od święta, ale coś szczególnego właśnie na święta. Policjanci i pracownicy sulęcińskiej komendy, również w tym roku postanowili dołożyć swoją cegiełkę w pięknej inicjatywie pomagania. Pudło wypełnione prezentami już trafiło do najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy.

W piątek (11.12.2020 r.) sulęcińscy policjanci mieli przed sobą „ciężki karton” do przetransportowania. Był on wypełniony przede wszystkim chęcią bezinteresownej pomocy, empatii i serdeczności. Prócz tego znajdowały się w nim artykuły spożywcze oraz chemia codziennego domowego użytku. Sporo miejsca zabrały także polarowe czapeczki, policyjne książeczki i maskotki. Kto był jego odbiorcą? Najbardziej potrzebujący mieszkańcy gminy Sulęcin. Można rzec, że to już trzeci sezon, w którym mundurowi pomagają w ramach „RajPaczki”.

Kolejny rok z rzędu, policjanci i pracownicy sulęcińskiej jednostki postanowili dołożyć swoją cegiełkę w inicjatywie, którą zapoczątkowała jedna z mieszkanek Sulęcina. Zawód policjanta jest nierozerwalnie związany z pomocą drugiemu człowiekowi. Więc naturalnym jest, choć najskromniejszy udział w tak pięknych działaniach. Policjanci mają nadzieję, że ich wkład sprawi radość i uśmiech na twarzach obdarowanych. Bo przecież o to właśnie chodzi!

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)