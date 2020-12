Tytoń poszedł z dymem Data publikacji 15.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Tym razem w piecu nie spłonęły narkotyki, ale inny nielegalny towar zabezpieczony przez policjantów. Można nawet powiedzieć, że w pewnym sensie praca policjantów Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Bydgoszczy „poszła z dymem”.

Policjanci do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Bydgoszczy prowadzą rozmaite postępowania, gdzie przestępstwo ma związek z obrotem gospodarczym, podatkiem VAT, ale także z przestępstwami tzw. akcyzowymi. Te ostatnie powodują znaczące straty budżetu państwa z tytułu nieodprowadzanych podatków, poprzez obrót na „czarnym rynku” nielegalnym tytoniem czy alkoholem. Gdy przejmują tytoń, krajankę, czy nawet całe linie produkcyjne służące wytwarzaniu papierosów, które łudząco przypominają znane, światowe marki, wówczas można mówić o efektywności ich pracy.

Gdy w tego typu sprawach zapada wyrok, sąd najczęściej orzeka przepadek zabezpieczonych maszyn, a także zlikwidowanie przejętych wyrobów akcyzowych. Tak było także w tym przypadku.

Policjanci Wydziału dw. z PG KWP w Bydgoszczy zniszczyli, zgodnie z postanowieniem sądu, 800 tysięcy sztuk podrobionych papierosów, zapakowanych w 200 szt. kartonów do pizzy. Zgodnie z decyzją sądu zniszczyli także maszynę do ich produkcji. I tak tytoń został spalony, w tym przypadku, w piecu, a maszyna po prostu niemal rozczłonkowana. To spowodowało, że skazani stracili nielegalny towar, ale także maszynę do jego produkcji, co zapewne w przyszłości uniemożliwi ich poczynania.

(KWP w Bydgoszczy / mw)