Świąteczne dekoracje z policyjnym akcentem. Bombka XXL od policjantów dla mieszkańców

Na przełomie listopada i grudnia br., do sulęcińskiej jednostki wpłynęło zaproszenie, a tak właściwie wyzwanie. Sulęciński Ośrodek Kultury zaproponował policjantom udział w projekcie udekorowania miasta poprzez wykonanie bombki w rozmiarze XXL. Rękawica oczywiście została podjęta, a co z tego wszystkiego wyszło, można zobaczyć w galerii lub osobiście na Placu Czarnieckiego w Sulęcinie.

Zbliżające się święta to czas pięknych inicjatyw, miłych gestów i pomagania. Policjanci z Sulęcina, jak co roku, mimo bardzo napiętego grafiku i wielu obowiązków starają się zwolnić, choć na chwilę, aby dołożyć nawet najmniejszą cegiełkę na rzecz innych. W tym roku stanęli dodatkowo przed nowym wyzwaniem rzuconym przez Sulęciński Ośrodek Kultury. O co chodzi? Pracownicy ośrodka wpadli na pomysł, aby chętne instytucje udekorowały bombki w rozmiarze XXL, które następnie staną w centrum miasta jako ozdoba od mieszkańców dla mieszkańców. Dostarczyli bardzo pomysłowe wykonane stelaże, a zadaniem funkcjonariuszy i pracowników Policji było stworzenie czegoś unikatowego. Pomaganie jest dla mundurowych czymś naturalnym, ale malowanie? W końcu zapadła decyzja o podjęciu wyzwania. W ruch poszły wałki, pędzle, kredki, klej, gazety i głowy pełne pomysłów. Wybór padł na Lupo. Namalowano sympatycznego tygryska – maskotkę lubuskiej Policji. Zadaniem tego sympatycznego zwierzaka jest przyciąganie uwagi najmłodszy i edukacja poprzez zabawę. Obok niego zawisły odblaskowe zawieszki i oczywiście życzenia od policjantów i pracowników jednostki dla mieszkańców – wykonane na wzór „listu anonimu”. Drugą stronę przeznaczono na edukacyjny kolaż pod nazwą „Bądź bezpieczny – nie tylko od święta”.

(KWP w Gorzowie Wlkp./js)