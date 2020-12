Luksusowy samochód odzyskany przez wrocławskich kryminalnych Data publikacji 15.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Samochód warty blisko 250 tysięcy złotych został odzyskany przez policjantów. Funkcjonariusze pionu kryminalnego ustalili miejsce, w którym znajduje się osobowe Audi. Trop zaprowadził policjantów aż do Brzegu Dolnego i tam, na jednym z osiedlowych parkingów ujawnili interesujących ich pojazd. Auto zostało zabezpieczone i funkcjonariusze zajmą się teraz dalszymi ustaleniami w sprawie jego utracenia.

Wrocławscy policjanci pionu kryminalnego, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem przestępczości samochodowej, operacyjnie ustalili miejsce postoju interesującego ich pojazdu. Mundurowi prowadzili sprawę przywłaszczenia osobowego Audi o wartości blisko 250 tysięcy złotych. Ustalenia kryminalnych wskazywały na to, że auto wyjechało do Brzegu Dolnego. Policjanci musieli zweryfikować tę informację, dlatego pojechali do powiatu wołowskiego, by sprawdzić ustalony adres. Na miejscu zapewnili sobie wsparcie policjantów z pobliskiej jednostki.

Poczynione przez kryminalnych ustalenia się potwierdziły. Osobowe Audi stało dokładnie tam, gdzie przewidywali policjanci. Samochód na niemieckich numerach rejestracyjnych był zaparkowany na terenie jednego z osiedli w Brzegu Dolnym. Mundurowi dokładnie auto sprawdzili i zabezpieczyli do dalszych celów procesowych. Będą teraz ustalać, kto mógł być odpowiedzialny za jego przywłaszczenie. Po wykonaniu czynności odzyskane auto będzie mogło wrócić do właściciela.

(KWP we Wrocławiu / kp)