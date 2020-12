Kobieta cierpiąca na zaniki pamięci odnaleziona przez policjantów 20 km od domu Data publikacji 15.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Chora kobieta cierpiąca na zaniki pamięci wyszła z domu i przez wiele godzin nie wracała. W odnalezieniu 70-latki pomogli policjanci z Międzyrzecza.

Policjanci dowiedzieli się o zaginięciu chorej kobiety kilka godzin po jej wyjściu z domu w sobotę, 12 grudnia 2020 roku, przed godz. 20:00. Według ustaleń mundurowych 70-latka wyszła z domu ok. 15:30 na spacer z kijkami. Kobieta miała w zwyczaju codziennie spacerować i przez kilka godzin pokonywać 5-7 km, oddalając się w różnych kierunkach od Rokitna. Dopiero gdy o stałej porze nie powróciła do domu i nie odbierała telefonu, rodzina powiadomiła policjantów o jej zaginięciu. Należało działać bardzo szybko, bo był już wieczór a temperatury na zewnątrz sięgały blisko 0 ̊C. Dodatkowo okazało się, że kobieta jest chora i cierpi na zaniki pamięci.

Dyżurny międzyrzeckiej jednostki do akcji poszukiwawczej zaangażował wszystkie patrole i przekazał im dokładny rysopis kobiety. Podczas penetracji dróg przyległych do Rokitna, policjanci uzyskali informację, że kobietę o podobnym rysopisie widziano we wsi Gorzyń, oddalonej od Rokitna o niemal 20 kilometrów. Na szczęście ustalenia potwierdziły się. Policjanci w Gorzyniu na przystanku autobusowym odnaleźli kobietę odpowiadającą rysopisowi. 70- latka nie wiedziała gdzie jest i jak się tam dostała. Na szczęście nic jej się nie stało, była tylko trochę zdezorientowana. Bezpiecznie trafiła pod opiekę bliskich.

(KWP w Gorzowie / mw)