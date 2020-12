Wpadli z ponad 2 kg amfetaminy

Ponad 2 kg amfetaminy zabezpieczyli policjanci z komisariatu w Dobrzejewicach, pow. toruński, w oplu, którym podróżowało dwóch mężczyzn. Obaj usłyszeli zarzuty m.in. posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych oraz usiłowania wprowadzenia ich do obrotu, za co grozi im do 12 lat więzienia. Jeden z nich już trafił tymczasowo za kraty, drugi został objęty policyjnym dozorem.