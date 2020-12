Zamierzali wprowadzić do obrotu blisko 1200 kg kawy z podrobionym znakiem towarowym Data publikacji 15.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Krakowscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy zamierzali wprowadzić do obrotu prawie 1200 kg kawy oznaczonej podrobionym znakiem towarowym znanej marki. 39-latek oraz jego 52-letni kolega, za nielegalną działalność odpowiedzą przed sądem

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 10 grudnia br. udali się w rejon Prądnika Czerwonego, gdzie przebywać miały osoby trudniące się nielegalnym obrotem towarami spożywczymi znanej marki. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali dwóch mężczyzn, którzy początkowo twierdzili, że nie posiadają żadnych zabronionych prawem towarów. Policjanci pomimo tłumaczeń przystąpili do przeszukania, w trakcie którego w pojeździe dostawczym zaparkowanym na terenie posesji ujawnili ponad 1200 kg kawy opatrzonej znakiem towarowym znanej marki, którego 39-latek oraz 52-latek nie mieli prawa używać. Mężczyźni swym działaniem spowodowali straty na prawie 200 tysięcy złotych na rzecz firmy posiadającej prawa własności do produktu. W związku z tym obaj sprawcy zostali zatrzymani. W sumie funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 200 kartonów kawy z podrobionym znakiem towarowym.

Obaj mężczyźni odpowiedzą za obrót produktem oznaczonym podrobionym znakiem towarowym. Grozi im kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

(KWP w Krakowie / kp)