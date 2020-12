Olescy policjanci oddali krew Data publikacji 15.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Olesna przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna" i oddali krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. W tym roku krew jest wyjątkowo potrzebna. Z powodu epidemii COVID-19 w całym kraju dramatycznie spadła liczba krwiodawców. Pamiętajmy - oddając krew i osocze możemy uratować komuś życie.

Krwi nie da się wyprodukować w laboratorium, ani zastąpić niczym innym. Dlatego tak ważne jest, aby w bazie nigdy jej nie zabrakło. Codziennie w wielu szpitalach w Polsce odbywają się zabiegi ratujące życie, a krew jest przetaczana dla tych, którzy jej potrzebują. Pamiętajmy, że wielu z nas, jeśli nie ma przeciwwskazań, jednorazowo może oddać 450 ml. krwi. Mężczyźni 6, a kobiety 4 razy w roku. W tym roku krew jest wyjątkowo potrzebna. Z powodu epidemii COVID-19 w całym kraju dramatycznie spadła liczba krwiodawców.

Wśród policjantów w całym kraju są funkcjonariusze, którzy regularnie oddają krew. Tak było i tym razem, gdy policjanci z Olesna zawitali w RCKiK w Opolu, aby podzielić się z potrzebującymi tym, co najcenniejsze. Zachęcamy wszystkich do tego, aby dołączyli do grona krwiodawców. Każda oddana jednostka krwi to szansa, aby uratować komuś życie.

(KWP w Opolu/js)