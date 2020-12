"Odblaskowa" choinka w Głogowie Małopolskim Data publikacji 16.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Jak ważne jest, aby pieszy był widoczny na drodze, policjanci mieli okazję przekonać się już niejednokrotnie. Niestety, zbyt często interweniują na miejscu wypadków z udziałem tej grupy uczestników ruchu drogowego. Chcąc podkreślić znaczenie noszenia odblasków, policjanci z Głogowa Małopolskiego i wydziału ruchu drogowego, wyszli z inicjatywą „Zerwij odblask z choinki”. Na rynku w Głogowie stanęła „odblaskowa” choinka. Drzewko przystrojone zostało elementami odblaskowymi, które każdy chętny, będzie mógł zerwać i zabrać ze sobą.

Szybko zapadający zmrok, długie wieczory i często trudne warunki atmosferyczne sprawiają, że piesi mogą być praktycznie niewidoczni dla innych uczestników ruchu. Każda osoba, która o świcie, czy zmierzchu porusza się po drodze, powinna być wyposażona w elementy odblaskowe. Pieszy, który nie posiada odblasków, jest dla kierowcy mało widoczny. Kierujący pojazdem jest w stanie zauważyć go dopiero z odległości około 40 metrów, ale podczas opadów deszczu, czy mgły, ta odległość jest jeszcze mniejsza. Jeśli niechroniony uczestnik ruchu drogowego ma odblask, kierowca dostrzega go z odległości nawet 150 metrów.

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, policjanci z komisariatu w Głogowie Małopolskim oraz wydziału ruchu drogowego rzeszowskiej komendy, postanowili zachęcić mieszkańców do noszenia odblasków. Działania wsparł Paweł Baj Burmistrz Głogowa Małopolskiego oraz Nadleśnictwo i Straż Miejska.

Pod hasłem „Zerwij odblask z choinki”, wczoraj przed południem na głogowskim rynku stanęło drzewko dostarczone przez leśników. Następnie uczestnicy akcji oraz przedszkolaki ozdobili je odblaskami. Przedszkolaki własnoręcznie zrobiły niebieski łańcuch, który również przyozdobił „odblaskową” choinkę.

Najważniejszym celem w akcji jest to, że każdy chętny będzie mógł zerwać taki odblask z choinki i zabrać go ze sobą. W miarę ich ubywania odblaski będą uzupełniane. To już druga edycja działań zainicjowanych przez funkcjonariuszy z komisariatu i drogówki. Podobne drzewko stanęło również w Rudnej Wielkiej, obok szkoły.

Policjanci apelują aby zerwane z drzewka odblaski trafiły w widoczne miejsca na ubraniach, a nie do kieszeni, czy do szuflady.