Funkcjonariusze ustrzyckiej jednostki oddali osocze Data publikacji 16.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze ustrzyckiej jednostki stawili się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, aby podzielić się tym, co w obecnym czasie jest najcenniejsze - osoczem. Policyjni ozdrowieńcy doskonale wiedzą co znaczy zmierzyć się z chorobą i jak ważne jest zdrowie.

Policjanci odpowiadają na apele i chętnie oddają osocze, aby pomóc osobom zmagającym się z koronawirusem. Wiedzą, że i tym razem muszą stanąć na wysokości zadania. Wczoraj, 15.12.2020 r., w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oddali osocze, aby pomóc innym w walce z chorobą. Zachęcamy wszystkich ozdrowieńców do dzielenia się tym niezwykle cennym płynem, bo może on przyczynić się do uratowania czyjegoś życia.

Osocze ozdrowieńców wykorzystywane jest przy leczeniu chorych na COVID-19, których organizm często nie jest w stanie wytworzyć własnych przeciwciał lub wytwarza je zbyt wolno (niewspółmiernie do rozwoju zakażenia). Podanie gotowych przeciwciał znacznie przyspiesza działania obronne organizmu i pozwala skuteczniej walczyć z koronawirusem.

Dodajmy tylko, że pobieranie osocza nie boli, jest całkowicie bezpieczne i trwa ok. 40 minut.

(KWP w Rzeszowie / mw)