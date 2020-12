Dzielnicowy pomógł uratować życie kobiety Data publikacji 16.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Decyzja dzielnicowego o wyłamaniu drzwi i wejściu do jednego z domów, pomogła uratować 65-letnią mieszkankę Strzyżowa. Kobieta leżała na podłodze w łazience i była wychłodzona. W stanie zagrożenia życia trafiła do szpitala.

Dzielnicowy jest policjantem tzw. pierwszego kontaktu ze społecznością lokalną. Panujące obecnie niskie temperatury oraz izolacja społeczna spowodowana pandemią koronawirusa, nakłada na nich dodatkowe obowiązki. Dzielnicowi na co dzień starają się nieść pomoc i wsparcie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji.

W miniony piątek (11.12.2020 r.) kobieta opiekująca się mieszkanką Strzyżowa, nie mogąc nawiązać kontaktu ze swoją podopieczną, zgłosiła ten fakt dzielnicowemu. Oświadczyła, że 65-latka mieszka sama i nie daje znaku życia. Dodatkowo drzwi do jej domu są zamknięte.

Dzielnicowy mając informację o kłopotach ze zdrowiem kobiety i nie mogąc się dostać do budynku, zdecydował o wyłamaniu zamka i wejściu do środka. Decyzja ta okazała się niezwykle trafna i pozwoliła na uratowanie 65-letniej mieszkanki Strzyżowa. Kiedy funkcjonariusz dotarł do kobiety, leżała ona w łazience, bez ruchu, na podłodze i była wyziębiona. Kontakt z nią był utrudniony.

65-latka została położona na łóżku, okryta kocem i rozgrzana ciepłą herbatą. Dzięki szybkiej reakcji dzielnicowego oraz opiekującej się nią kobiety 65-latka w porę trafiła do szpitala.

