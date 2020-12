30 punktów w 30 sekund Data publikacji 16.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z zielonogórskiej grupy Speed zatrzymali w pod zielonogórskich Płotach wyjątkowo nieodpowiedzialnego 20-latka, który pędził z szybkością 121 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Oprócz tego popełnił trzy inne poważne wykroczenia, jak chociażby wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. Otrzymał w sumie 30 punktów karnych i pożegnał się ze swoim prawem jazdy.

We wtorek, 15.12.2020 rano o godzinie 7.40 w Płotach pod Zieloną Górą policjanci ruchu drogowego z grupy Speed zauważyli pędzący z dużą prędkością samochód Alfa Romeo. W miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 kilometrów na godzinę pojazd, jechał z szybkością 121 kilometrów na godzinę! Ale to nie jedyne wykroczenie wyjątkowo niefrasobliwego kierowcy. Oprócz tego samochód dwukrotnie wyprzedził inne pojazdy na przejściu dla pieszych oraz wyprzedzał na podwójnej ciągłej. Kiedy policjanci zatrzymali Alfa Romeo, okazało się, że kieruje nim 20-letni mieszkaniec naszego powiatu. Wprawdzie kierowca zreflektował się po czasie, że jego jazda była bardzo niebezpieczna, niestety skrucha w tej sytuacji to za mało. Otrzymał 30 punktów karnych – po 10 za każde z wykroczeń. Oprócz tego policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy – nie tylko na 3 miesiące jak to się dzieje w przypadku osoby, która przekroczy prędkość o 50 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym. 20-latek będzie musiał ponownie zdać egzamin – bo przekroczył dozwoloną liczbę punktów karnych (24).

Statystyki drogowych zdarzeń od lat pokazują, że nadmierna prędkość jest na pierwszym miejscu wśród przyczyn wypadków i kolizji drogowych. Mimo zaostrzania przepisów i coraz surowszych kar – takich jak zatrzymanie prawa jazdy – wciąż kierujący na polskich drogach przekraczają dozwoloną prędkość. Mimo że zaostrzone przepisy obowiązują już od długiego czasu, nie ma tygodnia, żeby chociaż jeden z kierujących nie stracił uprawnienia za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 kilometrów na godzinę. Dodatkowo – niestety część ukaranych w ten sposób „piratów drogowych” decyduje się na kierowanie pojazdem mimo zatrzymanych uprawnień.

(KWP w Gorzowie Wlkp./js)