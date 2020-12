Nowe pojazdy dla policjantów garnizonu dolnośląskiego, w tym 4 elektryczne Data publikacji 16.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dolnośląscy policjanci otrzymali kolejne nowe pojazdy. 16 radiowozów oznakowanych oraz nieoznakowanych różnych marek, w tym 4 elektryczne pojawi się na drogach naszego województwa. Samochody te będą niewątpliwie znacznym wzmocnieniem technicznym w codziennej służbie funkcjonariuszy na rzecz bezpieczeństwa. Wszystkie auta zostały zakupione w ramach dostaw centralnych realizowanych przez KGP dzięki środkom pochodzącym z Programu Modernizacji Policji, a częściowo ze środków samorządów lokalnych województwa dolnośląskiego i WFOŚiGW we Wrocławiu. Samochody posiadają najnowocześniejsze wyposażenie ułatwiające pracę policjantów oraz zwiększające bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Flota radiowozów policyjnych garnizonu dolnośląskiego powiększyła się o kolejnych kilkanaście pojazdów - zarówno oznakowanych, jak i nieoznakowanych. Są to samochody, które wykorzystywane będą do codziennej służby patrolowej oraz operacyjnej, jak i takie, które ze względu na odpowiednio dobrane wyposażenie będą sprawdzały się w trakcie realizacji konkretnych zadań - specjalny pojazd marki Kawasaki Mule, który trafi do KPP w Złotoryi i będzie wykorzystywany w trudno dostępnych miejscach tj. tereny leśne.

Spośród nowych 16 aut, 4 pojazdy to samochody elektryczne, które są przyjazne środowisku. 12 pojazdów zostało zakupionych częściowo w ramach dostaw centralnych realizowanych przez KGP dzięki środkom pochodzącym z Programu Modernizacji Policji, a częściowo ze środków samorządów lokalnych województwa dolnośląskiego (50% na 50%). Z kolei samochody elektryczne zostały sfinansowane przez KGP i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w układzie 50% na 50%. Całkowity koszt 16 zakupionych pojazdów to ponad 2,1 mln złotych.

Nowe radiowozy to pojazdy marek Kia, Hyundai, Volkswagen i Kawasaki - zarówno furgon, jak i auta osobowe o pojemności od 1501 cm³ do 1968 cm³ (poza samochodami elektrycznymi i Kawasaki). Auta trafią do funkcjonariuszy z komend miejskich we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, oraz komend powiatowych w Głogowie, Świdnicy i Złotoryi.

Dzięki działaniom służby logistycznej dolnośląskiej komendy i bardzo dobrej współpracy z samorządami lokalnymi oraz WFOŚiGW we Wrocławiu flota naszego garnizonu jest sukcesywnie uzupełniana o kolejne nowsze auta. Otrzymane samochody są niewątpliwie ważnym elementem mającym wpływ na funkcjonowanie Policji, będąc kolejnym, znacznym wzmocnieniem technicznym funkcjonariuszy w codziennej służbie.

podkom. Wojciech Jabłoński

Źródło: Wydział Transportu KWP we Wrocławiu

Opis filmu: Nowe radiowozy. Pełny opis w załączonej deskrypcji. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 47.67 MB)