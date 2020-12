Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Komendy Głównej Policji Data publikacji 16.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Betlejemskie Światło Pokoju – symbol ciepła, miłości, pokoju i nadziei, który za pośrednictwem skautów wędruje prawie po całej Europie - dotarło dzisiaj do Komendy Głównej Policji. Z rąk przedstawicieli Związku Harcerstwa Polskiego, w imieniu wszystkich polskich policjantów i pracowników cywilnych, światełko odebrał Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego, którzy gościli dzisiaj w Komendzie Głównej Policji, przekazali na ręce Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji, Betlejemskie Światło Pokoju. Jak podkreślili harcerze, światło jest symbolem pokoju i nadziei, że możemy żyć w świecie bez nienawiści, jest ideą ulepszania tego świata, ideą wspólną dla harcerstwa i Policji.

Wraz z podziękowaniem za pamięć o wszystkich polskich policjantach, Komendant Główny Policji złożył wszystkim harcerzom najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne – spokojnych, rodzinnych Świąt oraz realizacji marzeń i planów.

Przekazywany rokrocznie symboliczny ogień zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem został złożony przed Tablicą Pamięci, by uczcić pamięć i oddać hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli.

Idea tradycyjnie stawianego na wigilijnym stole Betlejemskiego Światła Pokoju zapoczątkowana została w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

(KGP)